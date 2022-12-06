Модель Наташа Краун из Швеции продемонстрировала подписчикам свои невероятно огромные ягодицы

Пользователей Сети удивила и даже шокировала модель из Швеции Наташа Краун (Natasha Crown). Девушка известна неестественным желанием отрастить самые большие в мире ягодицы.

Краун для этого сидит на высококалорийной диете. Также она регулярно посещает пластического хирурга. На радикальные преображения девушка уже потратила более чем 150 тысяч долларов (примерно 11 миллионов рублей).

Но останавливаться она, по всей видимости, не планирует. Объем ягодиц Наташи составляет два метра.

Модель постоянно публикует невероятных размеров аферы в социальных сетях. Подписчики реагируют на такие снимки преображения шведки весьма неоднозначно.

Отметим, что ранее Наташа пожаловалась на проблемы в личной жизни. Она завила, что ее внешность отпугивает мужчин.