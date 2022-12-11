Кристина Орбакайте и Игорь Николаев выступили в цветах флага Украины на российском федеральном канале

Стоит добавить, что по правилам музыкального проекта знаменитости заранее не знают, с кем им предстоит выступать. Однако зрители заподозрили Кристину и Игоря в провокационном сговоре. Сами исполнители, как и представители канала, эту неприятную ситуацию никак не комментируют.