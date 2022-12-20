Военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО, станут почетными гостями «Новогоднего голубого огонька»

Программа "Новогодний голубой огонек" традиционно выйдет на канале "Россия" в новогоднюю ночь. Вести программу в этом году будут Ангелина Вовк и Николай Басков, Татьяна Веденеева, Мария Ситтель, Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

Известно, что главная программа праздничной ночи начнется после новогоднего обращения президента с последним ударом курантов. В программе примут участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета, Александра Пахмутова, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Глеб Матвейчук, Лариса Долина, Дима Билан, Сергей Лазарев и другие.

На сцене "Новогоднего голубого огонька" можно будет увидеть Ярослава Галдина и Мелия Ализаде, участников Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

С Новым 2023 годом зрителей поздравит режиссер Карен Шахназаров, Евгений Миронов, Александр Мясников, Борис Корчевников, Дарья Златопольская и военкоры "России" Николай Долгачев, Евгений Поддубный, Александр Сладков. Также почетными гостями огонька станут Герои России, которые прибыли из зоны спецоперации.