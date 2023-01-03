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Телеведущий Александр Гордон исчез с эфира Первого канала уже 40 дней назад

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Телеведущий Александр Гордон исчез с эфира Первого канала уже 40 дней назад
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Фото из открытых источников

Ровно 40 дней назад известный телеведущий Александр Гордон в последний раз появился в эфирах Первого канала в программе «Время покажет». Долгое время он вел рубрику «Время вспомнить». Однако затем неожиданно исчез.

За прошедшее время руководство канала не сделало официальных заявлений касательно увольнения ведущего. 23 ноября 2022 года вышел на экраны последний выпуск программы, в которой появился Гордон в качестве ведущего. Без объяснения каких-либо причин Александра убрали из шоу, на его место же поставили Анатолия Кузичева.

Из-за этого появились слухи, что звезду ТВ «подсидели свои». Но продержался Кузичев на телевидении недолго, всего-навсего два выпуска. После того, как Анатолия сняли с поста ведущего, рубрика «Время вспомнить» пропала.

Несмотря на то, что прошло уже 40 дней, до сих пор неизвестно, почему Александр Гаарриевич исчез и вернется ли 58-летний журналист назад в медиапространство.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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