7 самых длинных и затягивающих сериалов в истории. На просмотр понадобится год

На сегодняний день сериаломания стала в обществе популярным явлением. Существует огромный выбор хороших, качественных, интересных сериалов, которые зрителей затягивают своим сюжетом.

Однако у каждого из нас есть любимый многосерийных фильм, за развитием которого хочется вечно наблюдать! К большому сожалению, истории всегда имеют свойство заканчиваться. Но не нужно расстраиваться, поскольку существуют те сериалы, на просмотр которых понадобится много времени.

«Санта-Барбара», 1984 год, жанр: драма, количество сезонов - 9.

«Доктор Кто», 1963 год, жанр: фантастика, количество сезонов -14.

«Путеводный свет», 1952 год, жанр: драма, 57 серий.

«Главный госпиталь», 1963 год, жанр: драма - 58 серий.

«Одна жизнь, чтобы жить», 1968 год, жанр: драма - 44 серии.

«Молодые и дерзкие», 1973 год, жанр: драма - 45 серий.

«Симпсоны», 1989 год, жанр: мультфильм, комедия - 689 серий.