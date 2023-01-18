После многолетнего молчания Лера Кудрявцева назвала причину разрыва с Сергеем Лазаревым

Долгое время телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев скрывали причину своего давнего расставания. Известно было только то, что инициатором разрыва была ведущая «Секрета на миллион». Однако знаменитая блондинка ранее никогда не комментировала данную тему.

И вот в одном из эфиров программы теледива проговорилась. Звезда НТВ призналась, что в отношениях с Сергеем она допустила изначально несколько роковых ошибок. По словам Леры, она всегда стремилась к лидерству в отношениях и первых шагов ждала от Лазарева. Но их не последовало.

Она вспомнила один разговор:

Мы жили с тобой практически четыре года. Давай тебе правду скажу. За четыре года не решился сделать какой-либо шаг. Хотя мы говорили о детях, многом другом. Поняла, что мне уже не 16, хочу детей, хочу выйти замуж.