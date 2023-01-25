Певец Дмитрий Колдун рассказал о домогательствах фанатки в мужском туалете

Дмитрий Колдун некоторое время вел буквально закрытый образ жизни. Певец редко появлялся на экранах и выходил в свет. Сейчас артист пытается реанимировать музыкальную карьеру, поэтому с радостью принимает участие в разных шоу. На днях исполнитель сделал шокирующее признание, он рассказал о сексуальных домогательствах фанаток.

Брюнет счастлив в браке с Викторией Хамицкой. Пара воспитывает двоих детей. Это не мешает поклонницам Дмитрия его везде преследовать. Колдун рассказал о необычной и истории, связанной с одной фанаткой.

«Однажды, когда мадам побежала за мной в мужской туалет, она хотела... даже не знаю, что хотела. Мне пришлось закрыться в кабинке. Она была нетрезвая. Охранник ее еле оттуда вытаскивал, она попыталась доказать мне через дверь что-то», – вспоминает музыкант.

Впрочем, это был единичный случай. На концертах и съемках подобных инцидентов не происходит.