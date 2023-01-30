Марина Зудина заявила о непростой ситуации с российским кинематографом из-за изоляции

Народная артистка РФ Марина Зудина назвала ситуацию, сегодня сложившуюся в российском кинематографе, непростой. Как считает вдова Олега Табакова, из-за последних событий многие проекты в стране были поставлены на паузу. Отказ от сотрудничества с международными участниками может стать серьезным минусом для киноиндустрии.

«Дай бог, чтобы проекты продолжали снимать на актуальные сейчас темы, чтобы было финансирование, чтобы количество увеличивалось. Знаю, многие проекты были заморожены, поскольку не сценаристы, продюсеры и режиссеры сейчас в России. Всё равно не можем быть отделены от мирового кинематографа. Не хочу, чтобы были отдельно. К примеру, российские проекты на онлайн-платформах покупали Netflix, NBO. Хочется, чтобы не было рамок, что поспособствует развитию процесса. Любые границы и отсечения возможностей только в минус», — заявила актриса.

Зудина добавила, что в РФ снимают много сериалов и фильмов, которые «заслуживают внимания как российских зрителей, так и международных».