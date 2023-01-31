Режиссер Зеленов заявил, что фильм «12 стульев» при участии Назарова могла ждать печальная судьба

Петр Зеленов объяснил свое решение не снимать Дмитрия Назарова в ленте «12 стульев». Решение было правильным, ведь в ином случае фильм могла ждать печальная судьба.

Назаров должен был в картине исполнить роль Кисы Воробьянинова. Кинорежиссер утвердил артиста в 2019 году. Однак из-за недостаточности финансирования и пандемии коронавируса съемки отложили. В 2023 году работы возобновились, хотя без звезды «Кухни». Актер раскритиковал спецоперацию, подставив не только себя, но свою супругу, которую также уволили из МХТ им. Чехова.

«Недавно представил, что бы произошло, если бы успели отснять этот материал. Ранее расстраивался, что съемки приостановились, однако сейчас радуюсь. Пути Господни неисповедимы. Теперь понятен смысл данной остановки. В ином случае нас не выпустили бы в прокат», - отметил режиссер.

К слову, роль Остапа Бендера досталась Дмитрию Нагиеву. Светлана Немоляева сыграет тещу. Также в фильме задействованы Ирина Пегова и Михаил Горевой.