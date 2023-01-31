В России начали регистрировать массовые вспышки кори, которую еще называют «детской чумой»

В России начали регистрировать массовые вспышки кори. Главной причиной активизации этой болезни, которую еще называют «детской чумой», является отсутствие обязательных прививок. В первые месяцы пандемии COVID-19 в 2020 году дети и взрослые не получали вакцины, так как больницы работали в режиме эпидемии.

По словам врача-инфекциониста Николая Малышева, страшна не сама корь, а последствия. После заболевания минимум на полгода у человека «отключается» иммунитет. Переболевший «цепляет» все вирусы. Также чем старше человек, тем тяжелее протекает корь.

Инфекция очень заразная, передается она воздушно-капельным путем. В первые три или четыре дня инфекционный недуг трудно отличить от банального ОРВИ. На пятый день голове и лице появляется сыпь, затем она спускается ниже на грудь, живот и ноги. Протекает заболевание мучительно, долго, тяжелейшие осложнения в виде поражения слуха, рака крови и пневмонии могут настигнуть даже через пять или семь лет.