Причиной инфаркта у Игоря Николаева могли стать разногласия с супругой Юлией Проскуряковой

На днях появилась тревожная информация о том, что Игоря Николаева экстренно госпитализировали в больницу с обширным инфарктом. Позже стало известно, что это второй инфаркт у легендарного композитора.

В прессе писали разные предположения, что могло довести знаменитсоть до такого состояния. Поговаривали, что композитор угодил в больницу из-за двух жен: Наташи Королевой (бывшей) и Юлии Проскуряковой (нынешней). На канале НТВ попытись разобраться, причастна ли Проскурякова к ухудшению здоровья звездного мужа.

Соседка супругов Милена Дейнега сооющила, что она давно не видела Юлю и Игоря.

"Может быть, они поругались, ходят слухи, что они якобы разводятся", - рассказала Милена.

Соседка также отметила, что певица в последнее время сильно изменилась, причем не в лучшуую сторону. Она начала скандалить и материться. Дейнега не исключает, что у супругов могли возникнуть недопонимания, поэтому Юлия постоянно срывается на людей.



