Режиссер фильма «Чебурашка» Дмитрий Дьяченко выпустил на экраны новый триллер «Бешенство»

Алексей Серебряков принял участие в съемках нового фильма «Бешенство». В картине он сыграл роль отца наркомана, у которого сильнейшая ломка. Герой берет своего сына в охотничий домик, чтобы помочь побороть зависимость. Но в это время в тайге вспыхнуло бешенство среди диких животных. Вместе семья оказывается в смертельной ловушке. Теперь им предстоит выживать.

Фильм был создан при поддержке Фонда кино. Помимо Серебрякова в съемках драмы задействованы Георгий Дронов, Всеволод Володин, Евгений Ткачук. Режиссером ленты является Дмитрий Дьяченко, работавший над «Чебурашкой». Новую работу деятеля зрители могут оценить уже сегодня, 23 февраля.

Сценаристом и одним из продюсеров триллера стал Алексей Казаков. Он отметил, что рад, что был рад поработать с Дмитрием. Также он добавил, что для него работа над драматической киноисторией после множества комедий стала настоящим вызовом.