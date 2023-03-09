Судьба попавшего под обстрел в ДНР рэпера РФ Птахи остается до сих пор неизвестной

Давид Нуриев, известный общественности как рэпер Птаха, отправился на Донбасс с гуманитарной помощью. Но вчера исполнитель оказался под обстрелом ВС Украины.

Известный рэпер попал под сильный обстрел в ДНР (Донецкой Народной республике). При этом долгое время не было ничего известно о его состоянии. В связи с этим поклонники 41-летнего артиста были сильно встревожены, жив и здоров ли их кумир. Недавно появилось сообщение о том, что Давид не пострадал.

Напомним, рэпер уехал в зону СВО, чтобы для солдат дать концерт. Певец также планировал заняться сбором материала для новых треков. Поездка должна была продлится неделю. Об этом сам артист сообщил подписчикам. Однако спустя некоторое время в Сети появилось видео, на котором Птаха попал под обстрел и уронил свой телефон. После этого связь с ним потерялась.



