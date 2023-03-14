Спортсменка Ляйсан Утяшева начала подозревать супруга Павла Волю в измене в Дубае

Павел Воля и Ляйсан Утяшева стали ведущими нового шоу на канале ТНТ под названием «Выжить в Дубае». В программе принимают участие две группы: первая — группа знаменитостей, а вторая — группа обычных людей, которые не были никогда за рубежом.

Несмотря на роскошные апартаментами, где поселились Павел и Ляйсан, им приходится жить в экстремальных условиях. Ведущие реалити ночуют в палаточном лагере прямо посреди пустыни.

Так получилось, что минувшую ночь Воля и Утяшева провели порознь. Утром комик выглядел помятым и усталым, что сильно не понравилось его супруге. Экс-гимнастка устроила скандал. Она обвинив избранника в неверности, потребовав о него объяснений. Свой разговор Ляйсан записала на видео.

«Покажешь мне место, где спал? С кем мне изменил?», — спросила она.

Юморист, пытаясь оправдаться, заявил, что он ночевал в пустыне в вещмешке со своим помощником.