Уехавший из России актер Александр Филиппенко проводит денежные сборы на нужды Украины

Александр Филиппенко, которые после начала СВО уехал в Латвию, занимается сбором денег для ВС Украины. Артист, который родился в Москве, известен зрителям по ролям в кинофильмах "Противостояние" (1985) и "Битва за Москву" (1985).

Сбежав из РФ, актер театра Моссовета решил осесть в Риге. Из-за границы он позирует в вышиванке и принимает участие в благотворительных акциях. Сборы с выступлений идут в поддержку ВС Украины.

Так, 24 марта в столице Латвии еврейской общиной будет организована "благотворительная" читка под названием "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича". Филиппенко сообщил, что он будет принимать участие в мероприятии.

"Все вырученные с мероприятия средства пойдут на покупку гумпомощи Украине", - указано в афише.

Примечательно, что в читке, помимо Александра Георгиевича, примет участие и младший брат Чулпан Хаматовой Шамиль.