«У нас хороший контакт»: Зудина впервые рассказала про своего молодого партнера

Марина Зудина снялась в четвертом сезоне популярного телесериала «Содержанки». В фильме актрисе досталась роль Людмилы Долгачевой. Партнером звезды в проекте стал Иван Мулин, который сыграл ее любовника.

Как призналась 57-летняя вдова Олега Табаков, ей понравилось работать с молодым партнером, хотя порой ее смущал его веселый нрав.

«Он очень веселый, на площадке много шутит», — отмечает актриса.

Из-за этого Зудиной иногда было сложно играть.

«Мне кажется, в кадре он убедителен, у нас с ним получился хороший контакт», — добавила она.

Мулин также остался доволен партнершей. Он сделал Марине много приятных комплиментов.

«С Мариной Вячеславовной мы сошлись в видении профессии, человеческих вещей», — сказал артист.

Нелишне сказать, что премьера сезона «Содержанки» состоялась 16 февраля 2023 года в онлайн-сервисе START.