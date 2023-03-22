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Woman.ru: Продюсер РФ Иосиф Пригожин возмутился поступком Примадонны Аллы Пугачевой в Израиле

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Woman.ru: Продюсер РФ Иосиф Пригожин возмутился поступком Примадонны Аллы Пугачевой в Израиле
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Фото из открытых источников

Продюсер Иосиф Пригожин возмутился поступком Аллы Пугачевой в Израиле. Примадонна покинула РФ в прошлом году и, поговаривают, уже получила израильский паспорт. Дети артистки Гарри и Лиза пошли в русскоязычную школу, а ее молодой муж Максим Галкин (признан в России иноагентом) гастролирует по миру и критикует СВО.

В Израиле Пугачева часто бывает на концертах российских звезд. Алле Борисовна посетила концерты Лаймы Вайкуле, певицы Манижи, Валерия Меладзе и многих других артистов.  

«Я уверен, что 90% тех, кто уехал, уже сожалеют! Может, только 10% довольны. Хот это далеко не звезды первой величины. Что касается Пугачевой, такое поведение великой женщины недостойно. Великая женщина, что вы делаете? Тормозите! Зачем создавать провокации. Вы убеждали всех, что Россия великая страна, вы поддерживали власть, а сейчас переобулись. А мы бегать туда-сюда не хотим, мы определились», — сказал Иосиф Пригожин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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