Джиган выставил на продажу трёхэтажный особняк в Подмосковье за 200 миллионов рублей

Не так давно Оксана Самойлова заявила, что больше не живет вместе с мужем. На фоне этого рэпер Джиган выставил на продажу свой трехэтажный особняк в элитном поселке «Шато соверен» (Подмосковье) за 200 миллионов рублей.

Как стало известно сегодня, в доме имеются кинотеатр, хамам, тренажерный зал, а также гараж на две машины. В особняке есть 10 комнат и 7 санузлов. Отдельно размещен 250-метровый коттедж для гостей, обустроенный бассейном, беседками, зонами барбекю, детской и парковочной площадкой.

Напомним, что в 2020 году супруги уже были на грани развода. Тогда после очередного загула Джиган с неадекватным поведением попал в наркологическую клинику. Оттуда он строчил жене посты в соцсети, признавшись в любви. В итоге Самойлова простила супруга.