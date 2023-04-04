Сбежавший из России артист Андрей Макаревич сочинил оскорбительную песню про СВО РФ

Андрей Макаревич (признан в России иноагентом) сочинил оскорбительную песню про участников СВО (специальной военной операции).

Музыкант стал не первым, кто опубликовал композицию на такую тематику после отъезда из родной страны.

Сейчас артист живет в Израиле. За рубежом Макаревич не сидит без дела. Он регулярно сочиняет тексты к своим новым песням. И, по всей видимости, на этот раз его вдохновили на новый трек уехавшие из РФ актер Дмитрий Назаров и юморист Семен Слепаков.

Кто сумел отбиться, кто смотался быстро,

А меня поймали – и в военкомат.

Вот я в чистом поле, рядом свищут пули.

Где враги, где наши, мне не говорят.

В конечном итоге главный «герой» из песни погибает, а его родным выплачивают денежную компенсацию и дают медаль. Однако сына живым они не увидят никогда.