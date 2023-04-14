Виталий Бородин написал заявление в Роскомнадзор на ведущего телеканала НТВ Андрея Норкина

Виталий Бородин написал заявление Роскомнадзор на ведущего телеканала НТВ Андрея Норкина за оскорбительное слово в прямом эфире (обычно подобными словами оскорбляют человека с нетрадиционной ориентацией).

12 апреля 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией пришел на ток-шоу «Место встречи». В том числе на программе обсуждали обращение Виталия Бородина по поводу Лии Ахеджаковой. Напомним, он написал заявление в Генпрокуратуру для того, чтобы на 84-летнюю артистку театра и кино возбудили дело по госизмене. Во время обсуждения чиновник поссорился с Андреем Норкиным и решил уйти со студии под его неприличное слово.

По всей видимости, он затаил обиду и написал заявление в Роскомнадзор с просьбой проверить телеканал НТВ и ведущего, который в прямом эфире выразился нецензурной бранью.



