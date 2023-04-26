Нарколог РФ Клименко проинформировала, что пиво вызывает привыкание быстрее, чем водка

По информации директора Национального научного центра наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России, психиатра-нарколога Татьяны Клименко, пиво вреднее водки.

Регулярное употребление этого напитка быстрее вызывает привыкание. К тому же, пивной алкоголизм намного тяжелее поддается лечению. Человек не ощущает привыкания к пиву, а проблемы возникают позже, чем у тех, кто злоупотребляет крепким спиртным.

Несмотря на то, что пиво является слабоалкогольным напитком, содержание этилового спирта составляет от 3 до 12%, синдром похмелья после его употребления развивается тяжелый.

В пиве есть много токсичных веществ – сивушные масла, метанол, альдегиды, эфиры. Их намного больше, чем в водке, что может приводить к токсическому поражению печени.