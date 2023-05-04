Кинокритик РФ Давид Шнейдеров назвал сборы фильма «Вызов» провальными и указал на причину

Кассовые сборы «Вызова» не дотягивают до ожидаемых. Картине надо собрать больше миллиарда рублей, чтобы выйти в ноль. Об этом НСН сообщил кинокритик Давид Шнейдеров.

«Миллиард за две недели – ниже уровня ожидания. У «Вызова» бюджет 1 млрд 100 миллионов. Он собрал миллиард, 50%, то есть, 500 миллионов уйдет владельцам кинотеатров. Еще 20% (200 миллионов) дистрибьютерам. Осталось 300 миллионов, чистый убыток. В лучшем случае до лета выйдет в ноль, соберет 2 миллиарда. Ожидания не оправдались», - сказал Шнейдеров.

Он добавил, что продюсеры ошиблись, решив выпускать ленту перед майскими праздниками. Больше шансов у «Вызова» было бы во время новогодних каникул.

«Сейчас длинные праздники, люди уезжают на дачи, это предсказуемо. Выпускать мелодраму нужно было в новогодние каникулы. У продюсеров есть такая дурацкая традиция выпускать фильмы к каким-то датам. Захотели к Дню космонавтики, но тогда надо было выпускать 12 числа. Первый уикенд рекламой определяется, его рекламировали на Госуслугах, из каждого утюга реклама шла, дальше уже работает сарафанное радио, падение идет», - добавил критик.