Иван Охлобыстин похвалил актерскую игру Юлии Пересильд в нашумевшем фильме «Вызов»

Иван Охлобыстин, как и все россияне, посмотрел нашумевший кинофильм «Вызов». Съемки картины, напомним, проходили в космосе.

В своем микроблоге актер признался, что изначально он скептически отнесся к картине. Но вскоре артист изменил свое отношение. В том числе Иван похвалил актерскую игру Юлии Пересильд, которой досталась главная роль в фильме.

«Юлия Пересильд также приятно ложится на сердце. Не одноклеточная губастая коза. Очень красивая, умная личность. При этом без потери эротической привлекательности. Она по-хорошему женственная, настоящая русская женщина с эстонской фамилией.

Машков, как по мне, всегда без промаха. По идейной части родной. Как Милош Бикович. Все они хороши. Ничего, помимо поздравлений!» – сказал Охлобыстин.

К слову, последние недели в СМИ обсуждают конфликт Пересильд с космонавтом Юрчихиным. Актриса сообщила, что ее затравили, а Федор опроверг слова оппонента и заявил, что Юлию не трогал.