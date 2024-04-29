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Лепс заявил, что не считает себя виноватым за выбитый из рук фанатки телефон на концерте

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Лепс заявил, что не считает себя виноватым за выбитый из рук фанатки телефон на концерте
Знаменитости
Источник фото: @gvleps

Инцидент, связанный с Григорием Лепсом на концерте в начале апреля, продолжает обсуждаться активно в обществе. В ходе выступления народного артиста зрительница, подойдя близко к сцене и начав снимать на телефон звезду, столкнулась с резкой реакцией. Певец потребовал убрать телефон, а затем, не дав времени для раздумий, буквально выбил гаджет из ее рук.

Осудили действия певца

Этот случай вызвал разнообразные мнения в обществе. Одни пользователи осудили действия певца, считая их довольно агрессивными и даже непринятными, в то время как другие поклонники поддержали его, утверждая, что фанатка вела себя чересчур назойливо.

В ответ на запрос журналистов о комментарии к произошедшему, Лепс отметил в эфире «Ты не поверишь!», что он не считает себя джентльменом и подчеркнул, что каждый имеет равные права.

Информационное агентство «Informing»

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