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Юлия Савичева проинформировала о разборках с Еленой Темниковой на «Фабрике звезд»

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Юлия Савичева проинформировала о разборках с Еленой Темниковой на «Фабрике звезд»
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Фото из открытых источников

Прошло с момента запуска реалити-шоу «Фабрика звёзд». Многие участники проекта покорили российский шоу-бизнес и закрепились на  большой сцене.

Экс-фабрикантка Юлия Савичева поделилась своими воспоминаниями о проекте. По словам певицы, юным участникам приходилось осваивать навыки профессионалов в сжатые сроки. Но главным испытанием стало вовсе не это. Жизнь в замкнутом пространстве, под постоянным наблюдением камер, молодых исполнителей держала в напряжении. Некоторые участники справлялись со стрессом с помощью еды, что негативно сказывалось на фигуре.

"Для Лены Темниковой записка на холодильнике стояла «Темникова, не жрать!» Не помню, кто ее сделал, но жестко так с ней разбирались. Несмотря на то, что постоянно были в движении, всегда тренировались, ели много из-за того, что в закрытом пространстве было много запретов," - вспоминает Савичева.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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