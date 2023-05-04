Надежда Бабкина приехала проститься с модельером Вячеславом Зайцевым

Народная артистка РФ Надежда Бабкина приехала на церемонию прощания с умершим знаменитым модельером Вячеславом Зайцевым.

«Слава неистово любил свою страну. Он создал то, что является иконой смысла, стиля, страны. Многие к этому легкомысленно относятся. На мой взгляд это глубоко и содержательно. Это государственный человек вселенского масштаба», — высказалась Бабкина.

По словам артистки, она лично была знакома с Вячеславом Зайцевым, поэтому знает, каким прекрасным и добрым он был человеком.

«Мы сотрудничали с ним, дружили. Знаю, какой был человек. Он художник чудесный, воспитал себе последователя, более современного, Валю Юдашкин. Создается ощущение, что Слава его за собой пригласил», — добавила певица.