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Продюсер шоу «Маска» Сумачева сообщила, что им приходилось скрывать голоса участников

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Продюсер шоу «Маска» Сумачева сообщила, что им приходилось скрывать голоса участников
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Фото из открытых источников

Продюсер шоу «Маска» Юлия Сумачева сообщила, что четвертый сезон программы был очень сложным. Организаторы проекта постоянно скрывали голоса участников.

По информации продюсера, из-за этого команду критиковали в Сети. Зрители жаловались на слабый вокал героев по сравнению с пердыдущими сезонами. Но Сумачева понимала, что нет никаких оснований для критики, поскольку она знала, кто скрывается за маской того или иного героя.

Также продюсер добавила, что финал «Маски» прошел перед публикой. Крокус Сити в Москве в этот вечер пришло примерно 7000 человек и все концентрировались на съемке, поскольку шел прямой эфир. Вся команда проекта работала на одном дыхании, ведь права на ошибку ни у кого не было.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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