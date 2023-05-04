Публика вне себя от поведения певца Филиппа Киркорова: что натворил артист

В Сети активно обсуждаю финал телешоу «Маска». Победителями проекта в этом году стали Мамонтенок и Скорпион. Их выбрал Филипп Киркоров. Поп-король не смог определиться ни с одним из артистов, поэтому решил разделить победу между двумя участниками.

Зрителей «Маски» такое поведение певца разочаровало. Киркорова обвинили в срыве финала. В костюме Мамонтенка прятался Дима Билан. Скорпионом стал Сергей Лазарев.

По словам телезрителей, на звездное жюри надавила Яна Рудковская, которая болела за подопечного. Филипп же заявил, что хотел отдать голос за Лазарева, но призвал судей разделить первое место. Также публика отметила, что до оглашения решения поп-король зачем-то вспомнил о «Евровидении».

Рудковская надавила,

Филипп жутко опозорился, — написали комментаторы.