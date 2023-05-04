Собчак заступилась за Высоцкую после критики ее кулинарного телешоу «Едим дома»

Ксения Собчак заступилась за Юлию Высоцкую, которую в Сети высмеяли за архивные выпуски ее кулинарного шоу «Едим дома». Соответствующий пост журналистка опубликовала в Телеграме.

В соцсетях завирусились отрывки из программы Высоцкой «Едим дома», которая выходит на НТВ. Популярными стали выпуски, где у ведущей растеклись сырники и сгорели шашлыки.

Собчак попросила прекратить критику.

«Считаю, буллить некрасиво. Полегче, друзья, ненависти в наше время полно. Веселит момент вырывания из контекста. К примеру, с супом биск, который с панцирями готовят. Комментарии «перемалывать панцири в блендере? Она в своем уме?». Да, в своем. Суп, ставший великим мемом, готовят именно так, общую массу процеживают, но в видео нет этого. Вот вам контекст. Паста с водкой не новость, однако зачем читать рецепты, если можно просто поржать. Есть и фейлы, но с кем не бывает? Рулет развалился? У вас он никогда не разваливался?», — написала она.

По словам Ксении, на месте Юлии она бы «ловила хайп».

«Лично я открыла бы ресторан с этими рецептами и этой подачей. Как говорится — кушайте, но не обляпайтесь», — заключает журналистка.