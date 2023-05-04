Сын певицы Орбакайте Никита Пресняков лишился всех своих привилегий и статуса

Внук Аллы Пугачевой и старший сын Кристины Орбакайте распрощался со всеми привилегиями и статусом, которые он имел с самого рождения. Произошло это после переезда Никиты Преснякова в Америку.

Там музыкант твердо решил начать жизнь с чистого листа и заняться режиссурой видеоклипов. Что касается исполнения рок-песен, то сегодня артисту остается взирать на это только со зрительских трибун.

Близкие источники, знакомые с Пресняковым-младшим, рассказали о том, что Никита очень много трудится, и даже зачастую работает по ночам. При этом сын Орбакайте не желает возвращаться назад в Россию.

Ходят слухи, что его жена Алена Краснова уже беременна. Она, к слову, сейчас тоже находится в Штатах с мужем, который получил гражданство США.