Сын модельера Вячеслава Зайцева похоронит отца на сельском кладбище в Подмосковье

Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым обернулась скандалом. Сын кутюрье несколько дней не мог забрать тело отца из морга, а затем решил похоронить его на скромном сельском кладбище в Подмосковье.

Отпевание модельера должно было пройти еще 3 мая, однако состоялось сегодня. СМИ пишут, что сын дизайнера Егор не смог организовать прощание. Похороны проходят на неизвестном кладбище в Щелкове. Почему ему не нашлось места на Троекуровском либо на Новодевичьем кладбище, не известно.

Люди собрались возле Собора Троицы Живоначальной. Туда прибыли многие знаменитости: Надежда Бабкина, Татьяна Михалкова, Сергей Зверев, Бедрос Киркоров и другие.

Напоминаем, известный кутюрье умер в 85 летнем возрасте. Зайцев страдал болезнью Паркинсона, однако скончался от внутреннего кровотечения.