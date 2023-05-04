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Телеведущая Яна Чурикова сообщила о неактуальности «Фабрики звезд» в нынешнее время

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Телеведущая Яна Чурикова сообщила о неактуальности «Фабрики звезд» в нынешнее время
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Фото из открытых источников

Яна Чурикова нынешнюю жизнь сравнила с реалити-шоу «Фабрика звезд». Как сейчас можно продвигаться артистам, телеведущая рассказала на гала-концерте, который приурочен к 20-летию «Фабрики звезд».

По словам Чуриковой, на сегодняшний день подобный проект не сможет иметь влияние на музыкальную индустрию. По крайне мере то, какое оно оказывало ранее.

«Потому что 20 лет назад проходила „Фабрика звезд“, за ней многие другие шоу, такого эффекта не будет больше никогда. Жюри сказало: „Круто попал!“. Это возможно, нужно, но сегодня ничего не решает», — объясняет Яна.

Ведущая добавила, что раньше артистам нужны были продюсеры для продвижения музыки. Сейчас певцы могут собрать себе сами аудиторию при помощи социальных сетей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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