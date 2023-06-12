Что нового известно о концерте Аллы Пугачевой во Львове

На минувшей неделе в Сети появилась новость, которая стала предметом обсуждения. Сообщалось, что Алла Пугачева приехала с концертом во Львов. Но вскоре оказалось, что эта информация является фейком.

Хотя украинские пользователи успели поблагодарить Примадонну. Они выразили ей слова благодарности за оказанную поддержку народу и властям Украины.

Статья о концерте Аллы Борисовной не стала единственной странностью, которая связана с певицей. В новом интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» Надежда Бабкина сообщила, что на похоронах у Валентина Юдашкина Пугачева себя вела очень странно. По словам артистки, она совершенно не хотела ни с кем не общаться и все время держалась особняком.