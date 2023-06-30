Актер Дмитрий Чеботарев заявил, что не хочет снимать кино

Дмитрий Чеботарев рассказал журналистам о своем режиссерском опыте. Актер вместе с Антоном Косточкиным срежиссировал постановку «Про Рок» в «Электротеатре Станиславский».

Как признался актер, руководитель театра Арина Зверева предложила им с коллегой придать форму музыкальным номерам. При этом Чеботарев говорит, что его труппа в мае этого года сыграла пятую по счету рок-постановку.

Артист не знает, сможет дальше находить силы и время для этого проекта или нет. Также он добавил, что ему предлагали снять кино, однако он отказался.

«Пока что не хочу. Я чувствую себя намного комфортнее по ту сторону камеры», — объясняет Дмитрий.