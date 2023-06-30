СМИ раскрыли, сколько денег на своем кулинарном шоу зарабатывает Юлия Высоцкая

Юлия Высоцкая после насмешек в свой адрес уехала отдых. Ведущая не так давно вернулась в Петербург и уже приступила к съёмкам. Оказалось, что от проектов она получает не менее150 млн рублей.

Юлия – учредитель 12 компаний. Среди них кондитерская, кулинарная студия и продюсерский центр. Владеет звезда кинокомпанией супруга Андрея Кончаловского.

В минувшем году общая стоимость компаний составляла 385 млн рублей. Наиболее прибыльной оказалась ООО «Криэйтив брендинг эйдженси» - порядка 81 млн рублей.

76 млн рублей Высоцкой принесло шоу «Едим дома». Еще как минимум 1,5 млн рублей - ООО «Едим дома ритейл». Выручка ООО «Студия едим дома» составляет 63 млн рублей. 19 млн рублей звезда поучила от ООО «Кулинарная студия Университет». Только минимальные 1,2 млн рублей - разные издательства.