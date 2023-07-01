Кудрявцева раскритиковала Хаматову за поддержку сноса памятника в Риге

Лера Кудрявцева раскритиковала Чулпан Хаматову, поддержавшую снос памятника в Риге. В Telegram-канале ведущая написала, что от слов сбежавшей актрисы ей стало плохо.

Кудрявцева посмотрела интервью с Хаматовой. Артистка поддерживает снос советского памятника в Латвии, поэтому сделала вновь антироссийские высказывания. Как отметила Лера, она не менее 10-ти раз пересмотрела этот видеоролик.

«Поскольку запретила себе материться, меня просто затошнило. Выброса эмоций не произошло, держу себя в руках, поэтому пошла спать. Господи, прости душу мою грешную», — отмечает теледива.

По мнению звезды, Чулпан в свое время спасла немало детей благодаря своему благотворительному фонду:

Уехала и уехала, живи спокойно, работай. Зачем так-то?»