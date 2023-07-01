Люся Чеботина заявила, что ее песни пропали с радиостанций не из-за конфликта

Пропажа композиций Люси Чеботиной с єфиров «Русской Медиагруппы» никак не связана с конфликтом. Как заявила сама певица, именно по ее инициативе хиты больше не в ротации.

Артистка уверяет, что уважительно относится к работникам DFM, «Русского Радио», «Хит FM», RU.TV, которые, как известно, принадлежат «Русской Медиагруппе». Люся опровергает слухи, что между ними разгорелся скандал.

Это моя инициатива, не по той причине, которую пишет пресса, все узнаете позже. Для меня это новый этап, чувствую, что надо расти, нужно выходить из своей зоны комфорта, – сказала исполнительница.

Чеботина добавила, что слушатели увидят вскоре в эфире ее творения, которые она создает благодаря расширению границ.