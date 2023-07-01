Мария Погребняк рассказала о своем отношении к Наталии Медведевой

На ТНТ завершилось шоу «Новые звезды в Африке». Победителем проекта стал Александр Степанов. Рэпер ST забрал главный приз – 5 млн рублей.

Помимо певца, в финал прошли актриса Наталья Бардо и блогер Мария Погребняк. После участия в шоу жена футболиста рассказала, что ее отношение к сопернице изменилось. Хотя на проекте некоторые поступки и слова артистки стали причиной прохладного отношения между соперницами.

Сама Медведева также смягчилась по отношению к Погребняк. В личном микроблоге она написала в посте, что перед финальным испытанием хотела поддержать Марию. Блогер не смогла победить в шоу, ведь Наталья, сговорившись с другим участником, проголосовала против нее. Блогерша тяжело пережила эту ситуацию, а сам поступок со стороны актрисы назвала предательством.