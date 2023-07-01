Жена Константина Ивлева Валерия показала фигуру в откровенном топе на тренировке

Жена Константина Ивлева показала фигуру в топе на тренировке. В браке супруги счастливы несколько лет. У пары есть общая дочь Ника.

В своем микроблоге девушка общается с поклонниками, публикует фото, демонстрирует фигуру. Избранница шеф-повара на днях снялась в откровенном топе и коротких шортах. Она продемонстрировала, как держит форму после родов.

Впрочем, блогерша не отказывается от пластической хирургии. Жена ведущего уменьшила объемы в талии посредством надпиливания нижних ребер.

"Не думайте, что бросила спорт. К моему сожалению, этого не случится никогда. В отпуске будет видно, кто занимался чем этот год," написала Валерия.

Также бизнесвумен добавила, что сохранять фигуру ей помогает правильное сбалансированное питание.