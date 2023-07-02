Алла Пугачева снова легла под нож хирурга

Народная артистка СССР Алла Пугачева является постоянным клиентом пластических хирургов. Поклонники заметили большие перемены во внешности Примадонны.

Так, на лице звезды образовались пухлые губы, и это не филеры. Эксперты говорят, что знаменитость сделала операцию, после которой губы кажутся объемными. Такая процедура называется булхорн.

«Под носом у нее просматривается рубец. Верхняя губа не просто увеличилась, а развернулась! Хорошо заметно то, что расстояние между носом и губой сократилось. Алла Борисовна сделала булхорн», — заявила Мадина Байрамукова.

Отметим, что в процессе вмешательства хирург удаляет участок кожи под носом в форме волнистой ленты. Затем ее сшивают и подтягивают. Лицо выглядит молодо и свежо. Подобную операцию сделала Виктория Боня.