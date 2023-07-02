Человекообразный робот-дирижер провел концерт оркестра в столице Южной Кореи

Робот-дирижер от специалистов из Южной Кореи провел концерт в Сеуле. Выступление было безупречным, это приятно шокировало всех присутствовавших.

1,8-метровый EveR 6, которому подчинялись 60 музыкантов, дебютировал в здании Национального оркестра. Публика была удивлена игрой на традиционных инструментах. Робот руководил песнями как самостоятельно, так и в компании человека-маэстро. Как только он появился, поприветствовал зрителей поклоном.

Во время всего выступления EveR 6 кивал головой в такт музыке, не мигая голубыми глазами. Публика отметила, что выступил он отлично. При этом разработка не может импровизировать в режиме реального времени и слушать.