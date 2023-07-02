Стилист Данилова: Ксения Собчак стала лучше выглядеть после брака с Богомоловым

Варвара Данилова в беседе с журналистами оценила имидж журналистки и телеведущей Ксении Собчак, а также актрисы Дарьи Мороз - бывшей жены Константина Богомолова.

По словам эксперта, нынешняя и бывшая супруги режиссера — яркие и энергичные личности. Данилова отмечает, что Дарья больше склонна к дерзким, вызывающим нарядам. Мороз всегда позволяет себе быть разной, одевается вне моды и рамок. К тому же, в каждый образ актриса вносит вызывающую деталь.

Что касается Собчак, она движется в ином направлении. Теледива отошла от образа «блондинки в шоколаде». Ксения отдает предпочтение исключительно элегантной одежде, делает ставку на статусность, а также футуристичный крой.