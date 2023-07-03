Певец Леонид Агутин назвал наставничество молодых артистов неблагодарным делом

Леонид Агутин рассказал о своем отношении к наставничеству молодых певцов. По словам артиста, давать им советы является неблагодарным делом.

Как считает исполнитель, восходящие звезды сами знают, как будет лучше, ведь находятся «на пике».

«Единственное, что точно знаю, независимо от моды, современных тенденций, в музыке шаблонов и правил нет. Есть способность к творчеству и уникальность», — сказал Агутин.

Музыкант добавил, что в РФ продолжает активно развиваться творчество и способствует этому именно молодое поколение. Леонид считает, что с каждым годом появляются новые направления, хотя качество контента может быть любым, поскольку работает много артистов:

«Всех объединяет как минимум одно: движемся вперед, мы развиваемся, меняемся. Хорошо, что в лучшую сторону».