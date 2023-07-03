Певица МакSим заявила, что сейчас ее сердце свободно

Марина Абросимова, которая известна под псевдонимом МакSим, рассказала в , что у нее нет возлюбленного. Абросимова призналась, что сейчас ее сердце свободно.

«Чувствую, что не хватает рядом близкого человека», — сказала МакSим.

К слову, певица была замужем дважды. В 2008 она вышла замуж за звукорежиссера Алексея Луговцова. В 2009 звезда родила дочку Александру. В 2011 году она развелась.

С 2012 по 2014 год Марина состояла в отношениях с солистом Animal ДжаZ Александром Красовицким. В 2014 от бизнесмена Антона Петрова появилась на свет дочь Мария. Через год они с предпринимателем расстались.