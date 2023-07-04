40-летнюю Анну Седокову заподозрили в четвертой беременности после нового видео в Сети

Анну Седокову заподозрили в четвертой беременности после видеоролика, который она опубликовала в Сети. Поздравления с интересным положением фанаты оставили под последним постом 40-летней певицы.

Накануне экс-вокалистка группы «ВИА Гра» обратилась к своему супругу Янису Тимме. Она разместила совместный ролик в микроблоге. Исполнительница оставила двусмысленную подпись к видео. Анна запечатлела себя и мужа. При этом звезда позировала посылала на камеру возлюбленному сердечки.

"Тот еще подарочек. Получается, нам двоим повезло, вернее, троим," - пишет артистка.

Впрочем, никаких комментариев Седокова не стала давать. Всего девушка воспитывает трое детей от прошлых отношений.