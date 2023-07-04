60-летняя Лолита Милявская продемонстрировала ягодицы на фестивале VK Fest

Лолита Милявская поразила своим откровенным нарядом. Певица в откровенном образе появилась на музыкальном фестивале VK Fest 2023. Мероприятие проходило в Петербурге.

Несмотря на свой возраст (артистке в ноябре исполнится 60 лет) она никогда не стеснялась демонстрировать публике достоинства. На этот раз Лолита предпочла черное боди, которое было щедро украшено стразами и бантом спереди. Также она дополнила образ мини-юбкой, которая не смогла прикрыть ее прелестей.

Ведущая Анастасия Ивлеева проверила звезду на дерзость. Блогерша попросила Милявскую повернуться к публике задом. Певица исполнила эту просьбу, ошеломив зрителей. Очевидцы увидели ягодицы исполнительницы под короткой юбкой.