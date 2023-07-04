Ковальчук показала, на кого променяла Харламова

Екатерина Ковальчук более двух лет состоит в отношениях с Гариком Гарламовым. Онако пара не спешит съезжаться, поскольку юморист делит дом со своей бывшей супругой Кристиной Асмус.

Ковальчук регулярно делится в социальной сети кадрами с эффектными видами из турецкого города. Однако только сейчас девушка решила рассказать причину путешествия за границу, а также уточнила, на кого променяла она променяла комика.

Оказалось, что Ковальчук снимается в новом романтическом сериале для телеканала ТНТ. Этот проект является уникальным, так как над ним работает интернациональная команда из Турции и РФ.