«Вокруг ТВ» опубликовало список сериалов, которые стоит посмотреть в июле 2023 года

В июле любителей сериалов ждет ряд кинопремьер. "Вокруг ТВ" публикует список самых ожидаемых телесериалов этого месяца.

"Там, где цветет полынь" - это драма, которая рассказывает о старшекласснице Ульяне. Ее исполнила Виктория Агалакова. Девушка может предвидеть приближение смерти людей, однако такой дар причиняет героине муки.

"Дом Светофоровых" рассказывает зрителям об основах безопасности на дороге и знакомит с изменениями правил дорожного движения. "Библиотекарь" был снят в стиле городского фэнтези.Главный герой Алексей Вязинцев (исполнил Никита Ефремов) узнал, что его покойный отец был библиотекарем, посвятившим свою жизнь поиску книг Громова.

Премьера сериала "Тайна пропавшей деревни" пройдет на ТНТ. Детектив рассказывает о пропаже жителей деревни Нижние Броды. За расследование берется журналистка Татьяна Блок.