Звезда «Триггера» Роман Маякин рассказал правду о романе с Агатой Муцениеце

Роман Маякин решил впервые прокомментировать слухи касательно его романа с коллегой Агатой Муцениеце. Любовную связь артистов общественность начала обсуждать в конце минувшего года.

В беседе актер сообщил, что один раз с Агатой сходили в кино. Появившись на публике, Муцениеце и Маякин автоматически обрекли себя на романтические отношения.

Один раз сходили на премьеру, «закрутилось. Если им хочется верить, что у нас отношения, пусть, это забавно, - заявил Роман.

Он добавил, что ему приписывают отношения не впервые. Ранее звезду «Триггера» «поженили» с Полиной Максимовой. Хотя эти слухи Маякин тоже в свое время опровергал.