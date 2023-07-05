Певица Адель вышла на концерт с ружьем и призвала к порядку

Певица Адель во время своего выступления устроила небольшой перфоманс. Концерт звезды проходил в Лас-Вегасе. Исполнительница появилась на сцене с неким устройством для метания футболок, которое с виду напоминало ружье, попросив фанатов не бросать в артистов вещи.

«Перестаньте свои вещи бросать в артистов. Предупреждаю вас. Посмейте что-либо бросить в меня, я застрелю вас», — шуточно заявила артистка.

Дело в том, что в в Америке и Европе в последнее время сильно участились случаи травмирования музыкантов, поскольку из зала поклонники бросают в них разные вещи. К примеру, в лицо Биби Рексы прилетел смартфон. После этого певице наложили три шва. А в певицу Pink во время концерта фанатка бросила пакет с прахом матери.