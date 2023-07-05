Yandex.RTB

Певица Адель вышла на концерт с ружьем и призвала к порядку

Image 16+
Певица Адель вышла на концерт с ружьем и призвала к порядку
Знаменитости
Фото из открытых источников

Певица Адель во время своего выступления устроила небольшой перфоманс. Концерт звезды проходил в Лас-Вегасе. Исполнительница  появилась на сцене с неким устройством для метания футболок, которое с виду напоминало ружье, попросив фанатов не бросать в артистов вещи.

«Перестаньте свои вещи бросать в артистов. Предупреждаю вас. Посмейте что-либо бросить в меня, я застрелю вас», — шуточно заявила артистка.

Дело в том, что в в Америке и Европе  в последнее время сильно участились случаи травмирования музыкантов, поскольку из зала поклонники бросают в них разные вещи. К примеру, в лицо Биби Рексы прилетел смартфон. После этого певице наложили три шва. А в певицу Pink во время концерта фанатка бросила пакет с прахом матери.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Пластический хирург Алексанян: пластика не поможет 69-летней Успенской избавиться от запаха старости

Сегодня, 12:21

Кушанашвили назвал Лободу «жалкой» после ее слов о популярности в России

Сегодня, 12:17

Учительница литературы из РФ стала успешной порноактрисой

Сегодня, 11:36

Певица Нюша впервые за долгое время вышла на российскую сцену

Сегодня, 11:27

Ксения Бородина похвасталась похудевшим после диет телом на отдыхе в Турции

Сегодня, 11:21

Любовь Успенская сделала заявление по поводу личной жизни 33-летней дочери

Сегодня, 11:11

Лидер Uma2rman Владимир Кристовский рассказал об отмене русской культуры на Западе

Сегодня, 08:54

Участник Грушинского фестиваля в Самаре пожаловался на запрет петь патриотические песни

Сегодня, 08:47

Умер актер Приходько, который сыграл роли в «Операции «Ы» и «Джентльменах удачи»

Сегодня, 08:39

Певица Адель вышла на концерт с ружьем и призвала к порядку

Сегодня, 08:30

Ковальчук показала, на кого променяла Харламова

Вчера, 19:38

40-летнюю Анну Седокову заподозрили в четвертой беременности после нового видео в Сети

Вчера, 19:32

«Вокруг ТВ» сотавило список сериалов, которые стоит посмотреть в июле 2023 года

Вчера, 19:25

Прокат фильма «Барби» запретили во Вьетнаме из‑за географической карты

Вчера, 08:48

60-летняя Лолита Милявская продемонстрировала ягодицы на фестивале VK Fest

Вчера, 08:40

Звезда «Триггера» Роман Маякин рассказал правду о романе с Агатой Муцениеце

Вчера, 08:33

Певица МакSим заявила, что сейчас ее сердце свободно

3-07-2023, 18:22

Певец Леонид Агутин назвал наставничество молодых артистов неблагодарным делом

3-07-2023, 18:06

Певицу Анну Семенович раскритиковали за нечестные фото в бикин

3-07-2023, 09:25

Певица Долина прокомментировала заявление своей внучки пойти по стопам бабушки

3-07-2023, 09:03

60-летняя Лолита Милявская продемонстрировала ягодицы на фестивале VK Fest
  • Вчера, 08:40

60-летняя Лолита Милявская продемонстрировала ягодицы на фестивале VK Fest

Лолита Милявская поразила своим откровенным нарядом. Певица в откровенном образе появилась на музыкальном фестивале VK Fest 2023. Мероприятие

Певицу Анну Семенович раскритиковали за нечестные фото в бикин
  • 3-07-2023, 09:25

Певицу Анну Семенович раскритиковали за нечестные фото в бикин

Анна Семенович поделилась новым фото в бикини. Но не все фанаты остались в восторге от публикации артистки. Многие обвинили певицу в использовании

Алла Пугачева снова легла под нож хирурга
  • 2-07-2023, 13:58

Алла Пугачева снова легла под нож хирурга

Народная артистка СССР Алла Пугачева является постоянным клиентом пластических хирургов. Поклонники заметили большие перемены во внешности

Третий сезон телесериала «Ведьмак» оценили в разы ниже предыдущих
  • 2-07-2023, 13:35

Третий сезон телесериала «Ведьмак» оценили в разы ниже предыдущих

Первую половину третьего сезона популярного телесериала «Ведьмак» приняли намного прохладнее первых двух. На агрегаторе iMDB оценка каждой из серий

Певец Леонид Агутин назвал наставничество молодых артистов неблагодарным делом
  • 3-07-2023, 18:06

Певец Леонид Агутин назвал наставничество молодых артистов неблагодарным делом

Леонид Агутин рассказал о своем отношении к наставничеству молодых певцов. По словам артиста, давать им советы является неблагодарным делом. Как

Певица Долина прокомментировала заявление своей внучки пойти по стопам бабушки
  • 3-07-2023, 09:03

Певица Долина прокомментировала заявление своей внучки пойти по стопам бабушки

11-летняя внучка Ларисы Долиной, похоже, уже решила себе будущую профессию. Александра призналась, что планирует пойти по стопам своей бабушки и в

Интересная информация